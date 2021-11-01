Умер генконсул России в Дананге

Генеральный консул РФ в Дананге Андрей Плам умер в воскресенье в возрасте 58 лет. Об этом в понедельник сообщило российское посольство во Вьетнаме .

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 31 октября 2021 года скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посланник II класса, генеральный консул Российской Федерации в Дананге Андрей Юрьевич Плам", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter диппредставительства. Причина смерти не уточняется.

Плам родился 27 декабря 1962 года. Он окончил МГИМО, владел английским и тайским языками. Работал советником посольства России в Сингапуре, позднее - советником-посланником посольства в Таиланде. В 2015 году дипломату присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Плам был назначен генконсулом в Дананге в октябре 2019 года.