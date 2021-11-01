Медведев заявил о начале новой холодной войны

По мнению заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, торговое противостояние между США и КНР усугубилось и окончательно превратилось в подобие холодной войны. Об этом он заявил в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете».

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Медведев отметил, что даже пандемия коронавируса, перед которой оказались равны все страны, не сгладила острые углы и не привела к изменениям в санкционной политике.

«Торговая война между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны», - заметил он.

При этом заместитель председателя Совбеза России обратил внимание на то, что продолжились, а иногда и с новой силой вспыхивали войны. В пример он привел конфликт в Нагорном Карабахе, столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане, периодические стычки на границе Китая и Индии.

«Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе. За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Черном морях к российским границам, иногда даже нарушая их», - отметил Медведев.