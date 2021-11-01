Медведев предрек продовольственный кризис

В мире на фоне пандемии коронавируса наступает продовольственный кризис. Об этом в своей статье, опубликованной в «Российской газете», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Медведев констатировал, что пандемия коронавируса привела к спаду в мировой экономике и сильнее всего ударила по развитым странам, имеющим более высокий уровень глобализации.

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», - подчеркивается в статье.

По мнению Медведева, сегодняшний спад гораздо серьезнее, чем в 2008—2009 годах, и для преодоления кризиса потребуется эффективная политика, «направленная на дальнейшее восстановление экономики, удержание ценовой стабильности». Также многое будет зависеть от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг, уверен он.

Ранее эксперты заявляли о рекордном росте цен на продукты в 2021 году. По словам основателя и гендиректора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, индекс продовольствия в мире за год вырос на 27%, последний раз такой резкий рост наблюдался в 70-е годы XX века.