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Медведев предрек мировой продовольственный кризис

Алиса Селезнёва
25 минут назад

В мире на фоне пандемии коронавируса наступает продовольственный кризис. Об этом в своей статье, опубликованной в «Российской газете», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев предрек продовольственный кризис
Фото: ТАССТАСС

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Медведев констатировал, что пандемия коронавируса привела к спаду в мировой экономике и сильнее всего ударила по развитым странам, имеющим более высокий уровень глобализации.

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», - подчеркивается в статье.

По мнению Медведева, сегодняшний спад гораздо серьезнее, чем в 2008—2009 годах, и для преодоления кризиса потребуется эффективная политика, «направленная на дальнейшее восстановление экономики, удержание ценовой стабильности». Также многое будет зависеть от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг, уверен он.

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Ранее эксперты заявляли о рекордном росте цен на продукты в 2021 году. По словам основателя и гендиректора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, индекс продовольствия в мире за год вырос на 27%, последний раз такой резкий рост наблюдался в 70-е годы XX века.

При этом в ООН заявили, что из-за пандемии мир может столкнуться с «голодом библейского масштаба». По данным организации, число нуждающихся в продовольствии в мире превысило 800 миллионов человек. В зоне риска в первую очередь находятся страны, которые ведут войны и переживают экономические кризисы. В их числе - Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Судан, Сирия, Гаити и Нигерия.
Политика,Дмитрий Медведев,ВОЗ,ООН,Совет безопасности РФ,"Российская газета",
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