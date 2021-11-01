Локдаун и выплаты пенсионерам: Что изменится в РФ с ноября

Меняется внешний вид и содержание сертификата о вакцинации

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В новом сертификате о вакцинации от коронавируса будут указаны не только сведения о сделанной прививке, но также данные о медицинских противопоказаниях к вакцине и о перенесенном COVID-19. Документ начнут выдавать россиянам с 8 ноября. Он будет формироваться в электронном виде на портале госуслуг. Уже выданные сертификаты продолжат действовать и автоматически обновятся на госуслугах до 1 марта 2022 года, говорится в приказе минздрава.

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Отмечается, что в документе будут указаны фамилия, имя, отчество человека, его паспортные данные, адрес прописки. У тех, кто прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса - ее дата, сведения о медицинской организации, в которой была сделана прививка, а также о введенном препарате.

В минздраве обратили внимание, что иностранные организации не передают в ведомство сведения о вакцинированных, поэтому они не попадают на госуслуги. Если прививка сделана за рубежом, у человека должен быть иностранный сертификат, который можно использовать в соответствии с правилами страны, в которой он прививался.

В российский сертификат также будет заноситься информация о перенесенном коронавирусе: когда и кем был поставлен диагноз, дата выздоровления пациента. При наличии медицинских противопоказаний к вакцинации - в документе укажут их причину, а также период, на который они установлены.

Все сведения будут формироваться на русском и английском языках. Сверху слева на первой странице предусмотрено место для QR-кода.

Россияне смогут получить документ не позднее чем через три дня после завершения вакцинации, выздоровления или выданного заключения об отводе от прививки.

Сертификат также можно будет заказать в бумажном виде. Для этого потребуется отправить заявку на госуслугах или обратиться в МФЦ.

Помимо сведений о прививке в сертификат будут заноситься данные о противопоказаниях к ней и перенесенном коронавирусе

В Росздравнадзоре предупредили, что за подделку сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее замминистра здравоохранения Павел Пугачев сообщил, что все привитые и зарегистрированные на госуслугах россияне получили электронные сертификаты и QR-коды на портале вне зависимости от того, как они записывались на прививку: через портал или нет. Он также напомнил, что после вакцинации в личном кабинете "Мое здоровье" многие ведут дневник самонаблюдения, в котором сообщают о своем самочувствии после вакцинации.

Всего в дневниках самонаблюдения оставлено около 50 млн записей, из которых следует, что в целом переносимость российских препаратов достаточно хорошая. "В большинстве случаев люди писали, что чувствуют себя после прививки хорошо, или сообщали о тех побочных эффектах, которые предусмотрены в инструкции к вакцинам", - пояснил Пугачев.

Сегодня вакцинацию от коронавируса прошли почти 51 млн россиян, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Прививку хотя бы одним компонентом сделали более 56 млн человек.

Между тем QR-код о вакцинации теперь можно открыть в приложении "Яндекс", рассказали в пресс-службе интернет-портала.

Если попросить об этом голосового помощника Алису и сказать "Алиса, покажи QR-код", то при первом запросе она предложит человеку авторизоваться на госуслугах, а после этого покажет его QR-код. В дальнейшем он будет храниться на устройстве пользователя, и Алиса сможет быстро показывать его в любой момент. При этом помощник не получает и не сохраняет персональные данные, а запоминает только зашифрованную ссылку (QR-код), пояснили в компании.

Отмечается, что QR-код также появится в профиле пользователя в приложении "Яндекс". Если окажется неудобно просить Алису голосом, то для того, чтобы открыть его, достаточно зайти в свой профиль.

Таким образом, он всегда будет под рукой, и у людей не возникнет проблем, чтобы попасть в музей, театр или другое общественное место.

Чем поддержат бизнес

Федеральная налоговая служба начинает принимать заявления от малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от пандемийных ограничений, на гранты, а банки - на льготные кредиты под 3%. Обратиться за этими мерами поддержки можно будет до 15 декабря, сообщает пресс-служба минэкономразвития.

Небольшим компаниям положены гранты из расчета одного минимального размера оплаты труда (12 792 рубля) на каждого работника.

Кредиты под 3% годовых (также в объеме одного МРОТ на каждого сотрудника) готовы выдать три с половиной десятка банков, участвующих в программе.

Помимо малых и средних предприятий, такие же меры поддержки распространятся на социально-ориентированные некоммерческие организации. Мера поддержки распространится и на всех, кто участвовал в программах госпомощи ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0, в том числе крупные предприятия культуры и общественного питания.

Кроме того, получить деньги от государства и банков смогут компании, созданные после 1 июля 2000 года - меры поддержки распространяются и на них.

Поданное в ФНС электронное или бумажное заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Если компания или индивидуальный предприниматель соответствует требованиям программы поддержки, деньги гранта могут прийти уже 15 ноября.

Для компании, в которой работают 100 человек, максимальный размер кредита составит 15,4 млн рублей (сумма = 100 работников * МРОТ * 12 месяцев). Первые полгода платить ничего не придется. Затем в течение 12 месяцев надо рассчитаться с банком при ставке в 3% годовых. Важное условие - сохранить не менее 90% персонала.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что получателей грантов однократно освобождают от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников. Работники же не будут платить подоходный налог с этих средств.

Россия возобновит авиасообщение еще с девятью странами

Россия с 9 ноября возобновит регулярное авиасообщение на взаимной основе еще с девятью странами. Среди них Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в середине октября. Для туристов доступна только часть из этих стран.

В Нассау (Багамские острова) авиакомпаниям разрешено выполнять по два рейса в неделю из Москвы, в Тегеран (Иран) самолеты могут летать из Москвы три раза в неделю, а из Сочи - один раз в неделю. В Амстердам (Нидерланды) из Москвы прямые рейсы будут летать семь раз в неделю, в Эйндховен - два рейса в неделю, также по два рейса в неделю будут выполняться в Амстердам из Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи.

В начале ноября российские туристы полетят в Турцию и Египет

Из Санкт-Петербурга по два рейса в неделю будут летать в Осло и Берген (Норвегия), по два рейса - из Москвы в Маскат (Оман), по три рейса - из Москвы в Любляну (Словения). Семь раз в неделю самолеты будут летать в Монастир (Тунис) из Москвы, по два раза - из Санкт-Петербурга и других аэропортов, из которых возобновлены международные полеты. По три раза в неделю самолеты будут летать из Санкт-Петербурга в Стокгольм и Гетеборг (Швеция), по два раза - из Москвы в Бангкок и на Пхукет. Также по одному рейсу в неделю авиакомпании могут выполнять в Бангкок и на Пхукет из аэропортов России, откуда возобновлены международные полеты.

Нидерланды, Норвегия и Швеция туристов из России пока не принимают. Въезжать в эти страны могут только отдельные категории пассажиров, например, супруги граждан этих стран, обладатели вида на жительство, пассажиры с деловыми, образовательными целями или целью лечения.

Багамы принимают российских туристов только с ПРЦ-тестами, Иран, Оман, Словения, Тунис - также с сертификатами вакцинации "Спутником V". Особая ситуация с Таиландом. До пандемии это направление было в числе самых популярных у российских туристов. В 2019 году Таиланд посетили 1,5 млн россиян. Сейчас вакцинированные туристы могут без карантина въезжать в открытые для туризма провинции Таиланда - Бангкок, острова Пхукет, Краби и Самуи, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Таиланд признает вакцину "Спутник V". Но туристам придется сдавать несколько ПЦР-тестов.

Прямое авиасообщение у России сейчас возобновлено с 58 государствами.

Между тем

С 9 ноября Россия также восстановит чартерные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение. "Сейчас есть возможность выполнять международные рейсы из более чем 60 аэропортов в России, федеральные туроператоры уже готовят полетные программы примерно из 35 аэропортов. По мере увеличения спроса эти программы будут расширяться, это приведет к снижению стоимости авиабилетов и турпакета", - пояснил Горин.

Контроль за оборотом этилового спирта ужесточат

С 1 ноября производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Это позволит исключить появление на рынке поддельной продукции.

Данные будут аккумулироваться в реестре, который ведет Росалкогольрегулирование. Таким образом, государство еще больше ужесточит надзор за производственными мощностями, где могут производить суррогат.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поправки станут дополнительной мерой в борьбе с контрафактом. "Это важно для защиты здоровья наших граждан", - подчеркнул он.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз считает, что главная беда заключается в существовании кустарных цехов по выпуску нелегального алкоголя. "Если и возникают случаи массового отравления, как недавно, например, в Оренбургской области, то именно алкоголем кустарного производства", - заявил он. По оценке эксперта, в год до 20 млн россиян покупают 500-600 млн литров нелегального крепкого спиртного.

С 30 ноября юрлица и ИП должны будут отчитаться о корпоративных SIM-картах

С 30 ноября все SIM-карты, выданные по корпоративным тарифам, должны быть привязаны к конкретным физическим лицам, которые их используют. В течение месяца все юридические лица и ИП, являющиеся корпоративными абонентами связи, должны внести в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о физлицах - конечных пользователях услуг связи.

Оператор связи должен будет до начала оказания услуг через ЕСИА и Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) проверить достоверность указанных данных. Со своей стороны, физические лица - пользователи услуг должны будут через госуслуги подтвердить достоверность сведений о них.

Почему главным в цифровом мире по-прежнему остается человек

Далее операторы должны будут предоставить Роскомнадзору доступ к сведениям о своих абонентах, используемом ими оборудовании, о способах подтверждения сведений об абонентах и результатах проверок достоверности данных.

Обоснованность этих мер признает глава ИА Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, это эффективный способ пресечь распространение анонимных SIM-карт, которые часто используются для мошеннических действий.

"На данный момент в России существует порядка 11 миллионов "серых" SIM-карт, часть из которых до сих продаются на вокзалах и лотках без предъявления паспорта. Причиной этого стала бездумная и бесконтрольная раздача корпоративных SIM-карт, которые не привязывались к конкретному абоненту и они потом продавались другим людям. А у оператора в биллинге не появлялась соответствующая запись", - заявил Кусков.

Меняется порядок оформления заграничных паспортов

30 ноября истекает срок, в течение которого оформление и выдачу биометрических загранпаспортов в многофункциональных центрах (МФЦ) могли осуществлять сотрудники МВД. Теперь вся процедура будет проходить через работников МФЦ.

Изначально правила организации деятельности МФЦ устанавливали, что услуга по оформлению и выдаче загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации, могла предоставляться в МФЦ сотрудниками МВД России только до 1 декабря 2020 года. Но из-за пандемии регионы не смогли обеспечить МФЦ необходимыми программно-аппаратными комплексами, из-за чего сроки были сдвинуты на год.

Для получения загранпаспорта нового поколения в МФЦ, человеку потребуется написать заявление и посетить МФЦ. После этого он получает персональный штрихкод. Его нужно просканировать в криптобиокабине. Гражданин предоставляет биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев и предъявляет для сканирования российский паспорт.

Вся информация направляется в "Гознак" по зашифрованному каналу, что обеспечивает сохранность информации. Отслеживать готовность паспорта можно привычными способами через каналы МФЦ.

ЦБ ограничил комиссии за расчеты через маркетплейсы

С 1 ноября максимальная комиссия при переводе через Систему быстрых платежей (СБП) граждан с банковского счета на специальный счет в марткетплейсе (у оператора финансовой платформы) на сумму до 100 тыс. рублей в месяц будет равна нулю, от 100 тыс. руб. в месяц - 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.

Снижение комиссии сделает более востребованными расчеты через финансовые платформы. Фото: Сергей Михеев

Отправлять деньги на финансовые платформы можно будет на тех же условиях, что и между физлицами, а выводить их со счетов бесплатно вне зависимости от суммы. "Тарифы приняты для расширения доступности переводов граждан в системе финансового маркетплейса через СБП", - пояснила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

С практической точки зрения снижение комиссии за расчеты через финансовую платформу может способствовать их востребованности со стороны потребителей, считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Новация коснется тех, кто будет пользоваться услугами финансовых платформ, которые входят в реестр Банка России (сейчас таких платформ 4, наиболее полный функционал у "Финуслуг" от Мосбиржи), указал управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: "100 тыс. вполне достаточно, чтобы протестировать новый способ открывать вклады - через маркетплейс".

Система быстрых платежей была запущена 28 февраля 2019 года. По данным ЦБ, объем переводов между гражданами в сентябре достиг 500 млрд рублей, а с начала года - превысил 3 трлн. Средний чек в системе в этом году составляет 6 тыс. руб.

С начала года объем переводов в СБП превысил 3 трлн рублей, а средний чек составляет 6 тыс. рублей

Граждане при переводах себе или другим физлицам на сумму до 100 тыс. рублей в месяц комиссию не платят, от 100 тыс. рублей в месяц комиссия составляет 0,5% от суммы перевода (но не более 1,5 тыс. рублей).

Вступили в силу рекомендации Банка России по поддержке заемщиков

Цб рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам идти навстречу гражданам и представителям малого и среднего бизнеса, которые обратятся за реструктуризацией кредитов с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.

Об этом говорится в информационном письме регулятора за подписью первого зампреда Банка России Сергея Швецова. Эксперты ожидают роста спроса на реструктуризацию в первую очередь со стороны граждан, отмечая, что более 80% заемщиков благодаря программе возвращаются в график платежей. Но она несет определенные риски, отметили собеседники "РГ".

Реструктуризацию ссуд могут проводить банки, МФО и кредитные кооперативы. В рамках этих программ заемщик может получить отсрочку платежей или увеличение срока займа, чтобы снизить ежемесячные отчисления кредитору. Это позволяет клиенту вернуться в график погашения ссуды.

Как уточняется в письме, банкам, МФО и кооперативам рекомендуется удовлетворять заявления граждан об изменении условий договора кредита (займа), если доход клиентов снизился до уровня, который не позволяет исполнять обязательства по ссуде или если у заемщиков и членов его семьи диагностирован коронавирус. Регулятор просит банки и других участников финрынка не применять к таким клиентам штрафы и неустойки за просрочки по ссудам. Аналогичные меры вводятся и в отношении компаний МСП.

Старший директор отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА" Руслан Коршунов уверен, что в первую очередь программа будет востребована гражданами, у многих из которых нет финансовой подушки, которая позволит обслуживать кредит на фоне падения доходов.

В банках и МФО с этим согласны. "По итогам 2020 года мы получили около 1 тысячи обращений граждан по предоставлению реструктуризации", - указала гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.