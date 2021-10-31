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Байден заявил, что разочарован отсутствием Путина на саммите G20 в Риме

Газета.Ru
20 минут назад

Президент США Джо Байден прокомментировал отсутствие лидеров России и Китая на саммите «Большой двадцатки» в Риме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден разочарован отсутствием Путина на саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата», — сказал он.

По словам президента США страны добились значительного прогресса на саммите. Байден призвал сосредоточиться на отсутствии действий в климатическом вопросе со стороны России, Китая и Саудовской Аравии.

Путин решил не ехать на G20

Глава государства принял участие в саммите «Большой двадцатки», открывшемся в Риме 30 октября, по видеосвязи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит никакой связи между участием российского президента Владимира Путина в дистанционном формате на саммите «Большой двадцатки» в Риме и заявлениях о вакцинации, которые Путин сделал в ходе выступления на мероприятии.

Саммит «Большой двадцатки» проходил в Риме 30 — 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, задействовала в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.

Политика,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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