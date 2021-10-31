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Лавров отреагировал на решение США отправить корабль в Черное море

Lenta.ru
23 минуты назад

Демонстрация флага Военно-морских сил (ВМС) США не делает ситуацию в мире более стабильной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров отреагировал на решение США отправить корабль в Черное море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом министр иностранных дел отреагировал на решение США отправить в Черное море корабль Mount Whitney в рамках совместных операций с НАТО.

«Было несколько раз, когда Соединенные Штаты прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России, недопущения создания рисков со стороны России в Черном море американским союзникам. Это, конечно, не добавляет стабильности"», — заявил он.

Американский эсминец зашел в Черное море

Ранее США заявили о проведении военно-морских операций в Черном и Средиземном морях. Согласно заявлению, за проведение операций будут отвечать штабы Шестого флота ВМС США, а также военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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