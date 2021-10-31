Лавров отреагировал на решение США отправить корабль в Черное море

«Было несколько раз, когда Соединенные Штаты прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России, недопущения создания рисков со стороны России в Черном море американским союзникам. Это, конечно, не добавляет стабильности"», — заявил он.