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Foreign Affairs: Ельцин просил Клинтона отдать Европу России

Ura.Ru
13 минут назад

Первый президент РФ Борис Ельцин просил экс-президента США Билла Клинтона «оставить Европу России» во время саммита ОБСЕ в 1999 году. Стенограмму короткой конфиденциальной беседы глав государств опубликовала журналистка Мэри Элиза Саротт в своей статье о расширении НАТО для Foreign Affairs.

Стало известно о просьбе Ельцина к Клинтону отдать Европу России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российский лидер выдвинул радикальные требования. „Просто оставьте Европу России, — сказал Ельцин, — США не в Европе. Европой должны заниматься европейцы“. Клинтон попытался оставить вопрос без ответа», — приводит детали разговоры Бориса Ельцина и Билла Клинтона издание Foreign Affairs.

В статье отмечено, что экс-президент России настаивал на том, чтобы Вашингтон «предоставил Европу самой себе». Он также говорил, что «Европа еще никогда не была так близка к России», как в 1990-е годы. Клинтон в ответ посчитал, что это не понравится европейцам. После этого Ельцин резко встал и заявил, что встреча длилась слишком долго и ее пора закончить.

Саротт считает, что переломный момент в русско-американских отношениях произошел после вмешательства НАТО в вооруженный конфликт в Косово. Москва «яростно выступала» против введения войск альянса на территорию бывшей Югославии. Также Ельцин был раздосадован тем, что США раскритиковали возобновление военных действий в Чечне. Первый президент РФ считал, что «Клинтон позволил себе оказывать давление на Россию», несмотря на наличие у Москвы ядерного арсенала.

Ранее бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, что его тесть выпивал с Клинтоном в туалете Кремля. Главы государств прятались там от первой леди США Хиллари Клинтон, которая запрещала своему мужу пить алкоголь. По словам Дьяченко, президентам поставили в туалете стол с выпивкой и закусками, после чего Клинтон и Ельцин провели «душевную беседу».

Политика,Алексей Дьяченко,Билл Клинтон,Борис Ельцин,Хиллари Клинтон,НАТО,ОБСЕ,
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