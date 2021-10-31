Стало известно о просьбе Ельцина к Клинтону отдать Европу России

Первый президент РФ Борис Ельцин просил экс-президента США Билла Клинтона «оставить Европу России» во время саммита ОБСЕ в 1999 году. Стенограмму короткой конфиденциальной беседы глав государств опубликовала журналистка Мэри Элиза Саротт в своей статье о расширении НАТО для Foreign Affairs.

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«Российский лидер выдвинул радикальные требования. „Просто оставьте Европу России, — сказал Ельцин, — США не в Европе. Европой должны заниматься европейцы“. Клинтон попытался оставить вопрос без ответа», — приводит детали разговоры Бориса Ельцина и Билла Клинтона издание Foreign Affairs.

В статье отмечено, что экс-президент России настаивал на том, чтобы Вашингтон «предоставил Европу самой себе». Он также говорил, что «Европа еще никогда не была так близка к России», как в 1990-е годы. Клинтон в ответ посчитал, что это не понравится европейцам. После этого Ельцин резко встал и заявил, что встреча длилась слишком долго и ее пора закончить.

Саротт считает, что переломный момент в русско-американских отношениях произошел после вмешательства НАТО в вооруженный конфликт в Косово. Москва «яростно выступала» против введения войск альянса на территорию бывшей Югославии. Также Ельцин был раздосадован тем, что США раскритиковали возобновление военных действий в Чечне. Первый президент РФ считал, что «Клинтон позволил себе оказывать давление на Россию», несмотря на наличие у Москвы ядерного арсенала.