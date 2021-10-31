Мотоцикл с коляской: какие автомобили в гараже у Путина

Составлена подборка автомобилей, которыми пользуется президент России Владимир Путин.

По данным CAR.RU, автопарк включает в себя модели ЗАЗ-968, ВАЗ-2106, Mercedes-Benz S600 Pullman Guard в кузове W140 и другие. Глава государства иногда лично садится за руль автомобиля.

Издание также указывает на такие машины, как ГАЗ-21, Lada 4×4 «Джунгли», желтый хэтчбек Lada Kalina, зеленая Vesta, мотоцикл с коляской «Урал» и автомобиль премиям класса Aurus Senat.

Также в президентском гараже числится «таинственный Volvo». За автопарком следит целый штат сотрудников.

В мае текущего года Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии запуска серийного производства автомобилей представительского класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге. Глава государства выразил уверенность, что выпуск машин этой марки увеличит присутствие продукции отечественного автопрома на международном рынке.