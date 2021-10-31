В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Мотоцикл с коляской: какие автомобили в гараже у Путина

Елена Прошина
19 минут назад

Составлена подборка автомобилей, которыми пользуется президент России Владимир Путин.

Мотоцикл с коляской: какие автомобили в гараже у Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным CAR.RU, автопарк включает в себя модели ЗАЗ-968, ВАЗ-2106, Mercedes-Benz S600 Pullman Guard в кузове W140 и другие. Глава государства иногда лично садится за руль автомобиля.

Издание также указывает на такие машины, как ГАЗ-21, Lada 4×4 «Джунгли», желтый хэтчбек Lada Kalina, зеленая Vesta, мотоцикл с коляской «Урал» и автомобиль премиям класса Aurus Senat.

Также в президентском гараже числится «таинственный Volvo». За автопарком следит целый штат сотрудников.

В мае текущего года Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии запуска серийного производства автомобилей представительского класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге. Глава государства выразил уверенность, что выпуск машин этой марки увеличит присутствие продукции отечественного автопрома на международном рынке.

По словам главы государства, впервые в истории современной России фактически с нуля создана целая линейка автомобилей представительского класса. Путин уточнил, что около 70% поставщиков комплектующих для автомобилей Aurus — российские компании.

Политика,Владимир Путин,Ford,Sollers,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители