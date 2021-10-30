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Захарова: глава ВОЗ поблагодарил Путина за призыв о взаимном признании вакцин

ТК «Звезда»иещё 2
15 минут назад

Руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Россию за выраженную инициативу, которая исходила от президента РФ Владимира Путина о взаимном признании вакцин в рамках саммита «стран двадцатки». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава ВОЗ поблагодарил Путина за призыв по вакцинам
Фото: ReutersReuters

«Была выражена признательность президенту нашей страны за инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках G20 о взаимном признании вакцин. Это масштабный шаг будет вперед», - прокомментировала представитель дипмиссии в эфире «Соловьев Live».

Президент РФ Владимир Путин, выступая ранее на саммите «стран двадцатки» в Риме в режиме видеоконференции, заявил, что странам G20 необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. А ВОЗ со своей стороны также должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов.

Путин обратился к G20 по поводу вакцин от коронавируса

Сегодня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на полях саммита встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который также еще раз акцентировал позицию России о необходимости включения отечественных вакцин в список одобренных ВОЗ.
Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,ВОЗ,МИД,
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