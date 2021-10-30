Глава Крыма спрогнозировал судьбу скифского золота на Украине

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что скифское золото, решение о передаче которого Украине принял Апелляционный суд Амстердама, осядет в личных коллекциях украинских чиновников и будет утеряно для общественности. Об этом он заявил в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

"Я думаю, что концов мы больше не найдем. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, - пишите письма. Соответственно, все это в частной коллекции дома у Зеленского окажется. Вот это, наверное, и будет их победа", - сказал Аксенов.

Он также отметил, что почти все руководители Украины занимались в Крыму поиском артефактов с помощью черных археологов.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины". Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России предстоит тщательно проанализировать дальнейшие судебные перспективы по делу о скифском золоте и предпринять действия для продолжения этого процесса.

О ситуации вокруг коллекции

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.