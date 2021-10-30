«Едкий» совет от Лаврова вызвал опасения у адмирала НАТО

НАТО не следует исключать из поля зрения Москву, сказал адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис. Так он отреагировал на на совет главы МИД России Сергея Лаврова членам альянса обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них «возникнут какие-то экстренные дела». Об этом пишет Bloomberg.
Ставридис счел фразу Лаврова «едкой». Россия продолжает играть значимую роль на мировой арене и «НАТО не может позволить себе роскошь полностью игнорировать» ее поступки, добавил отставной военный.
Он заявил, что возобновление работы Совета Россия — НАТО и закрытых представительств в Брюсселе и Москве возможно, если оставить Москву в центре стратегического внимания Запада.
«Стратегия «остерегаться медведя» — та причина, по которой НАТО была сформирована после Второй мировой войны, — должна оставаться приоритетной и сейчас», — добавил военный.
НАТО ранее отозвала аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства при альянсе и сократила число аккредитаций для России до 10. Лавров счел, что НАТО первым сделает шаги для улучшения отношений с Москвой. Также он сообщил, что с 1 ноября РФ приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом. А натовцам министр посоветовал обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них «возникнут какие-то экстренные дела».