«Едкий» совет от Лаврова вызвал опасения у адмирала НАТО

НАТО не следует исключать из поля зрения Москву, сказал адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис. Так он отреагировал на на совет главы МИД России Сергея Лаврова членам альянса обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них «возникнут какие-то экстренные дела». Об этом пишет Bloomberg.

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Ставридис счел фразу Лаврова «едкой». Россия продолжает играть значимую роль на мировой арене и «НАТО не может позволить себе роскошь полностью игнорировать» ее поступки, добавил отставной военный.

Он заявил, что возобновление работы Совета Россия — НАТО и закрытых представительств в Брюсселе и Москве возможно, если оставить Москву в центре стратегического внимания Запада.

«Стратегия «остерегаться медведя» — та причина, по которой НАТО была сформирована после Второй мировой войны, — должна оставаться приоритетной и сейчас», — добавил военный.