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«Едкий» совет от Лаврова вызвал опасения у адмирала НАТО

Ювелина Бернст
1 час назад

НАТО не следует исключать из поля зрения Москву, сказал адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис. Так он отреагировал на на совет главы МИД России Сергея Лаврова членам альянса обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них «возникнут какие-то экстренные дела». Об этом пишет Bloomberg.

«Едкий» совет от Лаврова вызвал опасения у адмирала НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ставридис счел фразу Лаврова «едкой». Россия продолжает играть значимую роль на мировой арене и «НАТО не может позволить себе роскошь полностью игнорировать» ее поступки, добавил отставной военный.

Он заявил, что возобновление работы Совета Россия — НАТО и закрытых представительств в Брюсселе и Москве возможно, если оставить Москву в центре стратегического внимания Запада.

«Стратегия «остерегаться медведя» — та причина, по которой НАТО была сформирована после Второй мировой войны, — должна оставаться приоритетной и сейчас», — добавил военный.

НАТО ранее отозвала аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства при альянсе и сократила число аккредитаций для России до 10. Лавров счел, что НАТО первым сделает шаги для улучшения отношений с Москвой. Также он сообщил, что с 1 ноября РФ приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом. А натовцам министр посоветовал обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них «возникнут какие-то экстренные дела».

Политика,Джеймс Ставридис,Сергей Лавров,НАТО,МИД,Bloomberg,
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