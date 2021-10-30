Путин обратился к G20 по поводу вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании глав стран G-20, призвал лидеров «двадцатки» ускорить процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации. Выступление Путина транслировалось на YouTube-канале Russia Today.

«Предлагаю поручить главам министерств здравоохранения стран "двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», - заявил Путин.

Кроме того, он выдвинул инициативу выработки международного механизма системного оперативного обновления вакцин в связи с наблюдающимися мутациями коронавируса.

Путин также назвал недопустимыми шаги, ущемляющие ведущую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом в мире. Он также призвал к ускорению сертификации различных вакцин от COVID-19 в рамках ВОЗ.

По словам президента, российская вакцина «Спутник V» демонстрирует высокую безопасность и эффективность против коронавируса. Он отметил, что она признана в 70 странах мира с общим населением свыше 4 млрд человек.