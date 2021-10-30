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Путин призвал G20 ускорить взаимное признание вакцин

BFM.RUиещё 6
1 час назад

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите лидеров G20 по видеосвязи призвал страны «двадцатки» проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации, передает ТАСС. Он также предложил выработать механизмы оперативного и системного обновления вакцин на фоне мутации вируса.

Путин обратился с призывом к лидерам G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский лидер отметил, что из-за недобросовестной конкуренции не все страны мира до сих пор могут получить доступ к вакцинам и другим ресурсам.

Глава государства отметил, что российский «Спутник V» демонстрирует высокую безопасность и эффективность против коронавируса.

Политика,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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