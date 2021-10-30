Путин обратился с призывом к лидерам G20

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите лидеров G20 по видеосвязи призвал страны «двадцатки» проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации, передает ТАСС. Он также предложил выработать механизмы оперативного и системного обновления вакцин на фоне мутации вируса.

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Российский лидер отметил, что из-за недобросовестной конкуренции не все страны мира до сих пор могут получить доступ к вакцинам и другим ресурсам.