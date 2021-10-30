В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

На Украине призвали Россию к экономической блокаде Киева

Ювелина Бернст
1 час назад

Экс-депутат Рады Алексей Журавко обратился к России и Белоруссии с просьбой начать экономическую блокаду Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На Украине призвали Россию к экономической блокаде Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы простите за столь жесткие мои слова, но сегодня надо прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, химию, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну на Донбассе», — высказался бывший парламентарий.

Эти меры скажутся на рядовых гражданах Украины, признал политик, однако, по его мнению, сейчас важнее избавиться от политического руководства страны.

Украинское руководство, как выразился Журавко, «продолжает глумиться над своим народом» и «уничтожать многовековую историю наших народов».

«Украине сегодня нужен лидер! Но в сегодняшних условиях его, покамест, создать невозможно! Только с помощью России и Белоруссии можно это сделать», — убежден экс-депутат.

При этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец считает, что коллапс украинской экономики, к которому приведет экономическая блокада Украины, отразится и на России. Например, у российских границ могут появиться до трех миллионов беженцев.

Политика,Алексей Журавко,Алексей Зубец,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители