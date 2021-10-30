На Украине призвали Россию к экономической блокаде Киева

Экс-депутат Рады Алексей Журавко обратился к России и Белоруссии с просьбой начать экономическую блокаду Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Вы простите за столь жесткие мои слова, но сегодня надо прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, химию, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну на Донбассе», — высказался бывший парламентарий.

Эти меры скажутся на рядовых гражданах Украины, признал политик, однако, по его мнению, сейчас важнее избавиться от политического руководства страны.

Украинское руководство, как выразился Журавко, «продолжает глумиться над своим народом» и «уничтожать многовековую историю наших народов».

«Украине сегодня нужен лидер! Но в сегодняшних условиях его, покамест, создать невозможно! Только с помощью России и Белоруссии можно это сделать», — убежден экс-депутат.