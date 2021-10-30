Минск и Москва подпишут соглашение по ядерным материалам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил сотрудничество с Россией в области перевозки ядерных материалов. Он указал, что это решение станет основой для будущих переговоров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ, опубликованный на белорусском национальном правовом интернет-портале.

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Как следует из правового акта, соглашение между правительствами Белоруссии и РФ о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов было одобрено Лукашенко. По его указу, министерство энергетики Белоруссии обязано провести переговоры с РФ по этому проекту. Однако отмечается, что текст соглашения в будущем может претерпеть незначительные изменения.

27 июля белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на встрече с Михаилом Ковальчуком, президентом Курчатовского института, что Минск планирует развивать ядерные технологии и в этом отношении рассчитывает на поддержку научно-исследовательского центра.