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Егерь раскрыл подробности задержания депутата Рашкина

Lenta.ruиещё 4
17 минут назад

В месте под Саратовом, где охотился на лося депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, были найдены пули в осинах. Таким образом, против подозреваемого есть «все улики налицо». Об этом местный егерь рассказал в беседе с RT.

Он также раскрыл подробности задержания политика. По его словам, после того, как вызвали полицейских, начались следственные мероприятия, и «это продлилось длительное время». Полицейские прошли по участку, где состоялась охота на зверя, и нашли на поляне гильзу и само оружие, принадлежащее депутату Госдумы. Поблизости правоохранительные органы зафиксировали место разделки.

Егерь также рассказал, что по участку «провели прямую от местонахождения гильзы до места разделки». В итоге в осинах, которые находятся напротив, была найдена пуля. Таким образом, уточнил очевидец, были выявлены все улики касательно Рашкина и незаконной охоты.

Появилось видео первых минут задержания депутата Рашкина

Политика,Видео,Громкие уголовные дела ,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,МВД,
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