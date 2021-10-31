Егерь раскрыл подробности задержания депутата Рашкина

В месте под Саратовом, где охотился на лося депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, были найдены пули в осинах. Таким образом, против подозреваемого есть «все улики налицо». Об этом местный егерь рассказал в беседе с RT.
Он также раскрыл подробности задержания политика. По его словам, после того, как вызвали полицейских, начались следственные мероприятия, и «это продлилось длительное время». Полицейские прошли по участку, где состоялась охота на зверя, и нашли на поляне гильзу и само оружие, принадлежащее депутату Госдумы. Поблизости правоохранительные органы зафиксировали место разделки.
Егерь также рассказал, что по участку «провели прямую от местонахождения гильзы до места разделки». В итоге в осинах, которые находятся напротив, была найдена пуля. Таким образом, уточнил очевидец, были выявлены все улики касательно Рашкина и незаконной охоты.