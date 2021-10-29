В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.42
Войти в почту

Путин назвал возможные сроки возобновления туристических поездок в Финляндию

Lenta.ruиещё 9
1 час назад

Президент России Владимир Путин допустил возобновление туристических поездок в Финляндию по железной дороге — это может произойти в конце 2021 года. О возможных сроках сообщает ТАСС.

Путин назвал возможные сроки возобновления туристических поездок в Финляндию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возможные сроки восстановления турпотока между странами глава государства назвал во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«К сожалению, (из-за пандемии коронавируса — прим. «Ленты.ру») большой урон был нанесен туристической области. Но тем не менее, возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией», — отметил Путин.

Ранее, 14 октября, Государственный совет Финляндии решил открыть пассажирский железнодорожный погранпункт с Россией на финско-российской границе. Так, КПП «Вайниккала», через который проходит все пассажирское сообщение с Россией, стал доступен с 18 октября 2021 года.

Политика,Владимир Путин,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители