Путин назвал возможные сроки возобновления туристических поездок в Финляндию

Президент России Владимир Путин допустил возобновление туристических поездок в Финляндию по железной дороге — это может произойти в конце 2021 года. О возможных сроках сообщает ТАСС.

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Возможные сроки восстановления турпотока между странами глава государства назвал во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«К сожалению, (из-за пандемии коронавируса — прим. «Ленты.ру») большой урон был нанесен туристической области. Но тем не менее, возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией», — отметил Путин.