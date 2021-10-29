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В Кремле отказались обсуждать закон об иноагентах

Мария Иванова
36 минут назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать свое внутреннее законодательство, включая закон о СМИ-иноагентах, с США и другими странами. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле отказались обсуждать закон об иноагентах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Песков прокомментировал заявления Госдепартамента США, в котором Россию обвинили в «усиливающемся притеснении независимых журналистов и СМИ». В Госдепе заявили, что это выражается в законе о СМИ-иностранных агентах.

«Мы не готовы прислушиваться к такой критике. Речь идет о нашем внутреннем законодательстве. Мы не намерены ни с кем его обсуждать», - так ответил на это Песков.

В заявлении Госдепа от имени Коалиции за свободу СМИ выражалась «глубокая озабоченность усиливающимся притеснением независимых журналистов и СМИ в России».

Вместе с США документ подписали Канада, Германия, Франция, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Чехия, Греция, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Северная Македония, Словакия, Словения и Украина.

«Свобода СМИ жизненно важна для эффективного функционирования свободных и открытых обществ, а также для защиты прав человека и базовых свобод», - подчеркнули авторы обращения.

Они «настоятельно призвали Россию соблюдать свои международные обязательства и обязательства в области прав человека, а также уважать и гарантировать свободу СМИ».

Особое внимание в заявлении уделялось закону о СМИ-иноагентах. Летом и осенью 2021 года список таких СМИ в РФ активно увеличивался.

Президент России Владимир Путин на ежегодной встрече дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что власти будут работать над критериями закона.

«Я постоянно такие поручения даю и в администрации президента, и депутатам Госдумы, чтобы возвращались и возвращались к этой теме, совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им», - рассказал он.

Путин отмечал, что в США также есть закон об иноагентах и за его нарушения следует уголовная ответственность, чего в России нет.

«Спросите Russia Today, что они [США] там творят. Знаете, как жестко?» - подчеркивал он.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Валдайский клуб,Госдума,Госдеп США,Russia Today,
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