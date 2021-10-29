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Песков: дефицит вакцин будет ликвидирован

Газета.Ruиещё 5
9 минут назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дефицитом вакцин от коронавируса в регионах будет разрешена.

Песков: дефицит вакцин будет ликвидирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хотелось, чтобы процесс вакцинации проходил ритмично и никаких дефицитов не возникало. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что скачкообразный ход вакцинации "ведет к возникновению краткосрочных дефицитов", но "все налажено" и "в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован".

Ранее Песков заявил, что кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 "есть и будет продолжаться" до тех пор, пока не будет достигнут необходимый иммунный барьер.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил, что в стране нет популяционного иммунитета. По его словам, он может сформироваться в следующем году, а при вакцинации около 30% населения об этом речи не идет. Вирусологи также выражают мнение, что в стране нет коллективного иммунитета из-за низких темпов вакцинации. По словам Пескова, это связано с недостаточной "сознательностью граждан".

Политика,Общество,Анатолий Альтштейн,Дмитрий Песков,
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