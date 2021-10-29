Песков: дефицит вакцин будет ликвидирован

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дефицитом вакцин от коронавируса в регионах будет разрешена.

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"Хотелось, чтобы процесс вакцинации проходил ритмично и никаких дефицитов не возникало. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что скачкообразный ход вакцинации "ведет к возникновению краткосрочных дефицитов", но "все налажено" и "в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован".

Ранее Песков заявил, что кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 "есть и будет продолжаться" до тех пор, пока не будет достигнут необходимый иммунный барьер.