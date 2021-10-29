В Кремле отреагировали на задержание депутата Рашкина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с депутатом Валерием Рашкиным, подозреваемым в незаконной охоте в Саратове, заявил, что вопросы нужно перенаправить правоохранителям.

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«Мы видели сообщения в СМИ – это первое. Собственно наши, наверное, правоохранители и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям. А дальше, наверное, это опять же не наша прерогатива. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Ранее дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей.

Имя подозреваемого не называется, однако утром в пятницу в правоохранительных органах сообщили, что депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, по предварительным данным, он управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося.