В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.81
Войти в почту

Володин рассказал, какие законы вступят в силу в ноябре

Российская Газетаиещё 5
1 час назад

В ноябре вступают в силу поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта. Об этих и других изменениях, которые начнут действовать в следующем месяце, рассказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин рассказал, какие законы вступят в силу в ноябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С ноября производители алкоголя без добавления этилового спирта будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Реестр мощностей будет вести Росалкогольрегулирование. Исключение сделают для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

"Хочу обратить внимание на поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта. Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", - отметил Вячеслав Володин.

Согласно еще одному новому закону, компании и индивидуальные предприниматели обязаны будут передать данные о корпоративных номерах до 30 ноября. Иначе эти карты заблокируют 1 декабря.

Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Сделать это можно на госуслугах. Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.

Кроме того, усилится контроль за оборотом драгоценных металлов: работающие в этой сфере компании смогут добровольно вносить в специальную систему сведения о количестве полученных и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители