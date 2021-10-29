Володин рассказал, какие законы вступят в силу в ноябре

В ноябре вступают в силу поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта. Об этих и других изменениях, которые начнут действовать в следующем месяце, рассказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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С ноября производители алкоголя без добавления этилового спирта будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Реестр мощностей будет вести Росалкогольрегулирование. Исключение сделают для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

"Хочу обратить внимание на поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта. Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", - отметил Вячеслав Володин.

Согласно еще одному новому закону, компании и индивидуальные предприниматели обязаны будут передать данные о корпоративных номерах до 30 ноября. Иначе эти карты заблокируют 1 декабря.

Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Сделать это можно на госуслугах. Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.