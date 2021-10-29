Пенсионеров предложили освободить от одного налога

Автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, принадлежащие российским пенсионерам, необходимо освободить от транспортного налога, сообщает RT со ссылкой на предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, сегодня каждый регион в России вправе на свое усмотрение ставить условия уплаты транспортного налога для пожилых людей.

«В двух соседних регионах для пенсионеров могут действовать неравные условия начисления транспортного налога», — говорится в обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Как считает парламентарий, всех пенсионеров необходимо освободить от данного налога. «Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога», — следует из письма.