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Депутаты придумали новую льготу для пенсионеров

Елена Прошина
1 час назад

Автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, принадлежащие российским пенсионерам, необходимо освободить от транспортного налога, сообщает RT со ссылкой на предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева.

Пенсионеров предложили освободить от одного налога
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сегодня каждый регион в России вправе на свое усмотрение ставить условия уплаты транспортного налога для пожилых людей.

«В двух соседних регионах для пенсионеров могут действовать неравные условия начисления транспортного налога», — говорится в обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Как считает парламентарий, всех пенсионеров необходимо освободить от данного налога. «Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога», — следует из письма.

Как сообщалось ранее, в 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044,48 рублей. Пожилые люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, с ноября будут получать двойной размер этой страховой выплаты — 12 088,96 рубля. Такая сумма будет приходить на счет в месяце, следующим за месяцем дня рождения.

Политика,Антон Котяков,Иван Сухарев,Минтруд,Госдума,
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