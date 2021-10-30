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Жириновский предложил наказать Моргенштерна за слова о Дне Победы

Lenta.ruиещё 2
54 минуты назад

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать рэпера Моргенштерна за слова о бессмысленности празднования Дня Победы. Его слова приводит радио «Комсомольская правда».

Жириновский предложил наказать Моргенштерна за слова о Дне Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас самое святое отношение к Дню Победы, ко всем датам, когда наши солдаты проливали кровь, будь то Даманский или Вьетнам, или Афганистан, Куба. Они выполняли свой долг. Поэтому нельзя трогать даже», — заявил политик и добавил, что если бы молодой человек сказал нечто подобное по поводу Сирии или Донбасса, подобной волны недовольств не последовало.

Кроме того, Жириновский отметил важность проведения разъяснительных работ с подрастающим поколением. «Мы как раз в этом случае не сторонники сажать людей. Особенно молодежь. Но надо всем сказать, что это дело нельзя оставлять без последствий», — подытожил он.

Ранее Следственный комитет России (СКР) решил проверить высказывание Моргенштерна о праздновании Дня Победы после обращения к ним ветеранов. По мнению фронтовиков, слова рэпера оскорбляют историческую память защитников Отечества, воевавших и погибших в Великой Отечественной войне.

26 октября Моргенштерн извинился за свои слова про бессмысленность празднования Дня Победы. «Я хочу принести извинения перед всеми, кого могли задеть мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял значимость события», — написал музыкант в Instagram.

Политика,День Победы,Владимир Жириновский,ЛДПР,СКР,Комсомольская правда,
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