Захарова призвала Запад перестать «накачивать» Украину оружием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны Запада перестать «накачивать» Украину оружием и милитаризировать конфликт на востоке страны. Как сообщает «КП», она отметила, что ситуация не имеет военного решения, а попытки силового урегулирования будет иметь «трагические последствия».

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«Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, это, прежде всего Вашингтон, а также Берлин с Парижем, как участников нормандского формата прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами», — сказала Захарова.

Напомним, что ранее Захарова заявила, что в Кремле встревожены развитием событий на востоке Украины и не исключают дальнейшей деградации ситуации в регионе. По словам представителя МИД, нужно осознавать, что Киев «целенаправленно идет на обострение крайне сложной ситуации».

27 октября Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил первое боевое применение ударного беспилотника Bayraktar TB2 в зоне конфликта в Донбассе. По заявлению военных, ополченцы ДНР обстреливали позиции ВСУ в районе населенного пункта Гранитное, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих, один из них скончался.