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Лукашенко попросил Россию помочь признать геноцид советского народа

News.ruиещё 1
55 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию о содействии в работе по признанию геноцида советских граждан в стране и за её пределами в период Великой Отечественной войны. Он заявил о развёртывании серьёзной работы по данному вопросу в ходе встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым. Об этом сообщает сайт президента республики.

Лукашенко попросил Россию помочь признать геноцид советского народа
Фото: president.gov.bypresident.gov.by

Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдётся хоть малейшее время — чтобы вы подключились к этой работе, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что вопрос геноцида советских граждан будет касаться не только территории Белоруссии. По словам Лукашенко, речь идёт о геноциде и на территории современной России.

Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид, — подчеркнул белорусский президент.

Ранее содействовать Белоруссии по вопросу признания геноцида советского населения в годы Великой Отечественной войны отказались Литва и Латвия. В Белоруссии заявили о необоснованности такого решения, подчеркнув активное содействие России в расследовании этого трагичного инцидента прошлого.

Минск сообщил о намерении добиться международного признания геноцида белорусского народа в годы ВОВ в мае текущего года. По словам генерального прокурора страны Андрея Шведа, надзорное ведомство провело инициированное правительством расследование по этому делу. В результате было установлено, что официальное число жертв преступлений нацистов может быть сильно занижено.

Политика,Игорь Краснов,Александр Лукашенко,
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