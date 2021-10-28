Лукашенко попросил Россию помочь признать геноцид советского народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию о содействии в работе по признанию геноцида советских граждан в стране и за её пределами в период Великой Отечественной войны. Он заявил о развёртывании серьёзной работы по данному вопросу в ходе встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым. Об этом сообщает сайт президента республики.

Фото: president.gov.by president.gov.by

Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдётся хоть малейшее время — чтобы вы подключились к этой работе, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что вопрос геноцида советских граждан будет касаться не только территории Белоруссии. По словам Лукашенко, речь идёт о геноциде и на территории современной России.

Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид, — подчеркнул белорусский президент.

Ранее содействовать Белоруссии по вопросу признания геноцида советского населения в годы Великой Отечественной войны отказались Литва и Латвия. В Белоруссии заявили о необоснованности такого решения, подчеркнув активное содействие России в расследовании этого трагичного инцидента прошлого.