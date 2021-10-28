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Кремль не будет разбираться в деле о пытках в колониях

Говорит Москва
1 час назад

Администрация президента также не намерена выяснять, почему автора видео с истязаниями заключённых объявили в розыск.

Кремль не будет разбираться в деле о пытках в колониях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За причинами рекомендую обращаться в правоохранительные органы, это не наша прерогатива», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее суд заочно арестовал Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту Gulagu.net записи с пытками и издевательствами в колониях. В управлении МВД по Саратовской области сообщили агентству РИА Новости, что Савельев выехал за пределы России. Он обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации во время своего пребывания в колонии. Савельев работал администратором камер видеонаблюдения в туберкулёзной больнице ФСИН, когда отбывал девятилетний срок по обвинению в перевозке наркотиков.

Политика,Сергей Савельев,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,МВД,
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