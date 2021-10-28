Кремль не будет разбираться в деле о пытках в колониях

Ранее суд заочно арестовал Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту Gulagu.net записи с пытками и издевательствами в колониях. В управлении МВД по Саратовской области сообщили агентству РИА Новости, что Савельев выехал за пределы России. Он обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации во время своего пребывания в колонии. Савельев работал администратором камер видеонаблюдения в туберкулёзной больнице ФСИН, когда отбывал девятилетний срок по обвинению в перевозке наркотиков.