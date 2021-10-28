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Путин оценил позиции России и АСЕАН по ключевым проблемам

Lenta.ru
1 час назад

Позиции России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ключевым мировым проблемам во многом близки, кроме того, есть предпосылки для усиления сотрудничества в области стратегической стабильности, развития экономики. Такую оценку дал российский президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин оценил позиции России и АСЕАН по ключевым проблемам
Фото: Администрация Президента РоссииАдминистрация Президента России

«Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве», — отметил глава государства.

По его словам, в настоящее время имеются реальные возможности для активного сотрудничества России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, увеличения гуманитарных контактов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия стремится обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам от коронавируса и взаимное признание препаратов. По его утверждению, без взаимного признания вакцин практически невозможны беспрепятственные передвижения граждан разных государств.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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