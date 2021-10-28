Путин оценил позиции России и АСЕАН по ключевым проблемам

Позиции России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ключевым мировым проблемам во многом близки, кроме того, есть предпосылки для усиления сотрудничества в области стратегической стабильности, развития экономики. Такую оценку дал российский президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Фото: Администрация Президента России Администрация Президента России

«Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве», — отметил глава государства.

По его словам, в настоящее время имеются реальные возможности для активного сотрудничества России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, увеличения гуманитарных контактов.