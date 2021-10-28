В Госдуме назрел конфликт из-за обязательной вакцинации

Число заболевших от коронавируса в Госдуме постоянно увеличивается, заявил ее председатель Вячеслав Володин. Он отчитал депутатов, которые не хотят прививаться и поручил добиться всеобщей вакцинации.

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По его словам, количество заболевших в Госдуме растет. Володин призвал несогласных вакцинироваться отдать свои привилегии на обслуживание в ЦКБ, чтобы не занимать чужие койки, передает Telegram-канал «Госдума 2021».

Его поддержал председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, рассказав, что уже хоронил двух сотрудников аппарата своего комитета. Депутат предложил не пускать на заседание комитета непривившихся. Инициативу одобрили ЛДПР и «Единая Россия». КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» потребовали дополнительно обсудить этот вопрос.