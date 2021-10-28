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Володин поругался с депутатами ГД из-за обязательной вакцинации

Ura.Ruиещё 1
1 час назад

Число заболевших от коронавируса в Госдуме постоянно увеличивается, заявил ее председатель Вячеслав Володин. Он отчитал депутатов, которые не хотят прививаться и поручил добиться всеобщей вакцинации.

В Госдуме назрел конфликт из-за обязательной вакцинации
Фото: URA.RUURA.RU

По его словам, количество заболевших в Госдуме растет. Володин призвал несогласных вакцинироваться отдать свои привилегии на обслуживание в ЦКБ, чтобы не занимать чужие койки, передает Telegram-канал «Госдума 2021».

Его поддержал председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, рассказав, что уже хоронил двух сотрудников аппарата своего комитета. Депутат предложил не пускать на заседание комитета непривившихся. Инициативу одобрили ЛДПР и «Единая Россия». КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» потребовали дополнительно обсудить этот вопрос.

Однако Володин заявил, что необходимо уведомить всех госслужащих и помощников депутатов, что те обязаны иметь антитела. «Пускай сами определяются, что выбирать, иначе эффективно выполнять свои полномочия они не могут», — добавил председатель Госдумы.

Ранее также сообщалось, что депутат Государственной Думы РФ Рифат Шайхутдинов предложил обязать всех россиян пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.
Политика,Рифат Шайхутдинов,Андрей Макаров,Вячеслав Володин,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,
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