Путин: РФ готова делиться опытом в борьбе с пандемией

Россия готова делиться с другими государствами опытом в борьбе с пандемией, заявил президент Владимир Путин и предложил расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН во Владивостоке.

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«Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с [коронавирусной] инфекцией», – передает его слова ТАСС.

«Мы могли бы расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – добавил Путин.

Глава государства также поддержал создание механизма признания вакцинации от коронавируса. «Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств», – сказал он на Восточноазиатском саммите в среду.

«Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», – заявил Путин.