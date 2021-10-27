Лаврову подарили вазу «для виски»

Ректор Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсен подарил главе МИД России Сергею Лаврову вазу из стекла, пошутив, что ее можно использовать для виски. Фрагмент встречи опубликовал Telegram-канал российского внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что встреча Сергея Лаврова и Дага Руне Олсена прошла «на полях» министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в Тромсе.
Ректор Арктического университета Норвегии преподнес министру иностранных дел России вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии и книгу «Сближение России и Норвегии в 1814 - 1917 годах», отметили в ведомстве.
На видео, которым МИД РФ проиллюстрировал сообщение, Сергей Лавров поблагодарил Дага Руне Олсена за подарок и пошутил по поводу вазы.
«Это для виски или для воды?» - поинтересовался он.
В свою очередь Даг Руне Олсен не растерялся и также с юмором ответил, что подарок «не для воды, а для виски».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на совместном брифинге с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд в Тромсе заявил, что не считает отношения России и НАТО катастрофическими. По его словам, их просто нет.