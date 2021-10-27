Лавров рассказал об опасных играх НАТО

По словам дипломата, уже сейчас члены Североатлантического альянса обращают внимание на страны Востока, в том числе на Индо-Тихоокеанский регион. «Их если послушать, у них миссия на весь мир должна распространяться. Я считаю, что это очень опасные игры, и мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям», — рассказал Лавров.