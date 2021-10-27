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Лавров рассказал об опасных играх НАТО

Lenta.ru
1 час назад

Москва будет делать все, чтобы противостоять расширению НАТО на весь мир. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, цитату приводит ТАСС.

Лавров рассказал об опасных играх НАТО
Фото: ТАССТАСС

По словам дипломата, уже сейчас члены Североатлантического альянса обращают внимание на страны Востока, в том числе на Индо-Тихоокеанский регион. «Их если послушать, у них миссия на весь мир должна распространяться. Я считаю, что это очень опасные игры, и мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям», — рассказал Лавров.

При этом глава МИД признал: дипломатической работой на этом направлении не обойтись.

Москва также неоднократно высказывала опасения по поводу возможного вступления Украины в альянс. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бояться нечего, поскольку первая в любом случае никак не может повлиять на этот процесс. Он напомнил, что альянс является оборонительным союзом, добавив, что Киев имеет право выбирать свою траекторию развития.

Политика,Йенс Столтенберг,Сергей Лавров,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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