Песков назвал последнюю меру властей в борьбе с COVID

Закрытие границ - последняя мера, и это не приветствуется. Хотя специалисты опасаются, что решение части жителей России уехать в нерабочие дни в путешествия может повлечь за собой последствия, такого рода запреты не вводились и вводиться не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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Также представитель Кремля выразил надежду на то, что режим нерабочих дней приведет к улучшению эпидемситуации.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян отказаться от поездок во время нерабочих дней и провести их дома или на свежем воздухе, а также ограничить общение с другими людьми. Она назвала решение о введении нерабочих дней "совершенно разумным". Также она сравнила эту меру с долгими майскими праздниками, (с 1 по 10 мая 2021 года) после которых фиксировался быстрый спад уровня заболеваемости.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочими днями в стране с 30 октября по 7 ноября по причине пандемии коронавируса. Он уточнил, что в случае необходимости этот период будет продлен. Ранее с соответствующей инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она аргументировала меру необходимостью заботы о жизни и здоровье россиян в условиях усугубляющейся эпидемической ситуации.