Обещание украинского президента Владимира Зеленского вернуть Крым можно расценивать как территориальные претензии Киева и должно иметь последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Заявление о возвращении Крыма является ничем иным, как заявлением о территориальном притязании. Это может иметь негативные последствия», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Также Россия не намерена оставить без ответа решение суда Нидерландов передать скифское золото Украине. «Нам предстоит проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и рассмотреть дальнейшие процедуры по судебному процессу», — добавил представитель Кремля.