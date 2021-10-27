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Представитель Путина пригрозил Зеленскому из-за слов о Крыме

Ura.Ru
1 час назад

Обещание украинского президента Владимира Зеленского вернуть Крым можно расценивать как территориальные претензии Киева и должно иметь последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Заявление о возвращении Крыма является ничем иным, как заявлением о территориальном притязании. Это может иметь негативные последствия», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Также Россия не намерена оставить без ответа решение суда Нидерландов передать скифское золото Украине. «Нам предстоит проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и рассмотреть дальнейшие процедуры по судебному процессу», — добавил представитель Кремля.

«Украдено Украиной»: в Крыму нашли замену скифскому золоту

Ранее суд Нидерландов решил передать вывезенное в 2014 году из Крыма «скифское золото» Украине, а не России. Зеленский после этого пообещал также вернуть и Крым в состав Украины.

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