Аксенов высказался о ситуации со скифским золотом

МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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«На мой взгляд, решение было ожидаемое. У нас сегодня методы борьбы только юридические, где-то введение обратных санкций. На мой взгляд, МИД, правительством России в этой части делается все необходимое, чтобы коллекция вернулась домой», – цитирует ТАСС Аксенова.

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По его словам, если скифское золото отдадут на хранение украинским чиновникам, концов больше не найдут, передает РИА «Новости».

«Суд Амстердама принял решение передать ее (коллекцию) на хранение в Украину. Это «пусти козла в огород» называется. Все, что украинским чиновникам отдадут на хранение, похоже, концов не найдут больше. Только ФСБ сможет найти в конце, где находится наше достояние, артефакты», – заявил Аксенов.

В свою очередь специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что решение суда в Амстердаме о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежавшей музеям Крыма, принято в политизированном контексте и должно быть оспорено в Верховном суде Нидерландов.

«Вчерашнее решение вынес окружной суд Нидерландов, и поэтому у нас есть возможность подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов, что и нужно сделать, потому что в таких случаях нужно пройти все судебные инстанции. Понятно, что в данном случае восторжествовала несправедливость», – сказал Швыдкой.

По его мнению, судебное разбирательство происходило в «политизированной, антироссийской атмосфере», и этот контекст повлиял на решение.

«С моей точки зрения, эта коллизия носит межмузейный характер. Если вещи были взяты в одном из музеев, то они туда и должны были быть возвращены - так согласит соглашение, но это формальная буква. Кроме того, сами голландцы признавали в свое время, что в голландском законодательстве нет такой правовой нормы, которая может описать ту ситуацию, которая сложилась со скифским золотом», – добавил Швыдкой.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота.

Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.

В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.

Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.