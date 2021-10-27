"Надеюсь, что, если все это будет соблюдено (ограничительные меры по коронавирусу - прим. ТАСС), это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России" в среду.