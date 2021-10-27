В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 84.79
Войти в почту

Голикова: в случае соблюдения ограничительных мер период нерабочих дней будет коротким

ТАССиещё 5
1 час назад

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что в случае соблюдения ограничительных мер период нерабочих дней в России будет коротким.

"Надеюсь, что, если все это будет соблюдено (ограничительные меры по коронавирусу - прим. ТАСС), это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России" в среду.

Голикова отметила, что в России фиксируется достаточно большой рост заболевших и высокий показатель смертности. "Мы должны быть максимально консолидированными и соблюдать те ограничительные меры, которые мы с вами сегодня консолидировано выработали", - сказала она.

Нерабочие дни призвали продлить до Нового года

Президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно из-за ситуации с пандемией коронавируса. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.

Политика,Видео,Татьяна Голикова,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители