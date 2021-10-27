В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 84.45
Войти в почту

Мишустин подписал распоряжение о направлении 4 млрд рублей на лекарства для лечения ковида

ТАСС
2 часа назад

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому свыше 4 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

Мишустин одобрил выделение 4 млрд на лекарства от ковида
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о закупке не менее 500 тыс. флаконов "Ремдесивира" для оказания помощи больным в стационарных условиях.

"Лекарство включено в методические рекомендации Минздрава по лечению новой коронавирусной инфекции и помогает бороться с тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным COVID-19", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, централизованной закупкой препарата займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву. Министерству здравоохранения поручено проконтролировать эффективность расходования денег и доложить об этом до 1 июня 2022 года.

О выделении средств на закупку "Ремдесивира" Мишустин говорил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом 26 октября. Премьер отметил, что это лекарство "особенно нужно пациентам в первые дни лечения".

Политика,Михаил Мишустин,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители