Мишустин одобрил выделение 4 млрд на лекарства от ковида

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому свыше 4 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

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Речь идет о закупке не менее 500 тыс. флаконов "Ремдесивира" для оказания помощи больным в стационарных условиях.

"Лекарство включено в методические рекомендации Минздрава по лечению новой коронавирусной инфекции и помогает бороться с тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным COVID-19", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, централизованной закупкой препарата займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву. Министерству здравоохранения поручено проконтролировать эффективность расходования денег и доложить об этом до 1 июня 2022 года.