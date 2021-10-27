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"Никогда не забуду": Поклонская высмеяла угрозы Украины

Анна Безрукова
31 минуту назад

Наталья Поклонская, которую недавно назначили послом России в Кабо-Верде, иронично ответила на угрозу руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы "никогда не оставлять ее в покое".

"Никогда не забуду": Поклонская высмеяла угрозы Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Кулеба заявил, что украинские власти никогда не забудут Поклонскую и не намерены оставлять ее в покое. Также он добавил, что вопрос об экстрадиции российского дипломата сейчас решается в генпрокуратуре, минюсте, МВД.

"Я тоже никогда их не забуду. Кроме этого, я помню про тех, кто организовал государственный переворот на Украине и их прислужников, превративших некогда цветущее и развивающееся государство в руины", - сказала Наталья Поклонская РИА Новости.

Ранее экс-заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может приступать к подготовке документов для "экстрадиции" Поклонской после ее назначения в качестве российского посла в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что его ведомство имеет претензии к властям африканской страны из-за "преступной деятельности" Поклонской, и обвинил ее в госизмене в связи с деятельностью в Крыму.

Поклонская показала новый мундир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от такого рода действий и подчеркнула, что ее назначение на должность посла России в Кабо-Верде к Украине не имеет никакого отношения. Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что представители Украины выходили на связь с властями этой страны относительно Поклонской, но шансов добиться ее экстрадиции у украинцев нет. Также собеседник агентства охарактеризовал этот запрос как "шутку", не стоящую внимания.

Политика,Олег Николенко,Гюндуз Мамедов,Наталья Поклонская,Мария Захарова,Минюст РФ,Генпрокуратура РФ,МИД,МВД,РИА Новости,
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