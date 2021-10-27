"Никогда не забуду": Поклонская высмеяла угрозы Украины

Наталья Поклонская, которую недавно назначили послом России в Кабо-Верде, иронично ответила на угрозу руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы "никогда не оставлять ее в покое".

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Ранее Кулеба заявил, что украинские власти никогда не забудут Поклонскую и не намерены оставлять ее в покое. Также он добавил, что вопрос об экстрадиции российского дипломата сейчас решается в генпрокуратуре, минюсте, МВД.

"Я тоже никогда их не забуду. Кроме этого, я помню про тех, кто организовал государственный переворот на Украине и их прислужников, превративших некогда цветущее и развивающееся государство в руины", - сказала Наталья Поклонская РИА Новости.

Ранее экс-заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может приступать к подготовке документов для "экстрадиции" Поклонской после ее назначения в качестве российского посла в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что его ведомство имеет претензии к властям африканской страны из-за "преступной деятельности" Поклонской, и обвинил ее в госизмене в связи с деятельностью в Крыму.