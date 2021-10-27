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Поклонская отреагировала на угрозу главы МИД Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 9
1 час назад

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская с иронией восприняла угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «никогда не оставлять ее в покое».

«Я тоже никогда их не забуду»: Поклонская ответила на угрозы Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», – приводит слова Поклонской РИА «Новости».

Ранее глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.

Поклонская показала новый мундир

Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».

Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.

Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.

Политика,Андрей Быстрицкий,Наталья Поклонская,Мария Захарова,Владимир Путин,Минюст РФ,Комитет госдумы по международным делам,Генпрокуратура РФ,Госдума,МИД,МВД,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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