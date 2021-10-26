Песков дал совет Моргенштерну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал рэперу Моргенштерну, усомнившемуся в необходимости праздновать День Победы, поговорить о войне с ветеранами.

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"Вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески? Наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше, но которые все равно живут рядом с нами. Поговорите с ними и спросите, почему так важен День Победы, почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие заявления артиста.

Песков выразил уверенность, что певец сделал такое заявление "не по злобе". "Скорее всего, это просто отсутствие знаний, и здесь очень легко эти пробелы ликвидировать", - добавил он.