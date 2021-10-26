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Захарова раскрыла тайну «гаванского синдрома»

Анна Безрукова
11 минут назад

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, что причина так называемого гаванского синдрома у американских дипломатов по всему миру - сверчки, об этом она написала в своем Telegram.

Захарова раскрыла тайну «гаванского синдрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оказалось, что в 2018 году члены «специальной экспертной группы по заказу Госдепа США организовали секретное и, как пишут СМИ, детальное исследование «Гаванского синдрома». В частности, речь шла об интервью работников посольства, аудиоэкспертизе, медицинском обследовании и техпроверке.

«В соответствии с данными исследования, до исступления дипломатов США доводили anurogryllus celerinictus. И это не позывные ЧВК «Вагнер». Так на латыни именуют короткохвостых сверчков из семейства настоящих сверчков», – объяснила Захарова.

Позже в эфире Соловьев Live она добавила, что «причиной недомогания, подкосившего американских дипломатов, стали сверчки обыкновенные».

«Именно так и называют мелких тварей, поставивших мир на грань новой катастрофы, нового конфликта», – отметила она.

Кроме этого, Захарова написала, что уже в течение нескольких лет американские официальные лица, в том числе спецслужбы, выдвигали обвинения представителям других государств в причинении вреда американцам через использование некого излучения.

«Не хочется прогнозировать, что в дальнейшем нас ждут секретные энтомологические исследования сверчков в Ханое и Вене, небольшое победоносное сражение против насекомых, удары с БПЛА по короткохвостым, спецкамеры в Гуантанамо, где им качестве мести крутили бы по ночам рок-баллады», – добавила Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД,Госдеп США,
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