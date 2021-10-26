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Песков: "Локдауна в Москве нет и не планируется"

Алиса Селезнёва
46 минут назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве нет локдауна и вводить его в городе не планируют. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков: "Локдауна в Москве нет и не планируется"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В то же время, по https://tass.ru/obschestvo/12765173 данным ТАСС, Песков подчеркнул, что главы регионов вправе сохранить коронавирусные ограничения и после нерабочих дней.

«Действуют особые полномочия регионов, и в своем недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия», - отметил пресс-секретарь президента.

Песков сказал, что ограничения будут вводить и отменять в зависимости от уровня заболеваемости в отдельно взятом регионе.

Власти Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу всех предприятий, за исключением важных для городской инфраструктуры организаций, предприятий непрерывного цикла и некоторых других учреждений.

Приостановка работы коснется сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров. Рестораны и кафе смогут работать на вынос и доставку.

Театры и музеи продолжат работу, но пускать туда будут только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте). Помещения театров и музеев можно будет заполнять максимум на 30 процентов.

С 28 октября по 7 ноября в столице будет приостановлено оказание услуг в МФЦ и госучреждениях, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Электронные госуслуги по-прежнему можно будет получить в полном объеме.

В детских садах и школах на время нерабочих дней объявлены каникулы, а для студентов колледжей и вузов временно ввели дистанционное обучение.

Политика,Дмитрий Песков,Правительство Москвы,ИТАР-ТАСС,
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