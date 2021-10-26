МИД назвал недопустимым заявление главы минобороны ФРГ

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.

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«Досталось и руководителю министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности применения, или использования, или задействования... ядерного оружия», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

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По ее словам, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу «абсолютно точечно, с фактами на руках, но при этом не без эмоций», высказались о недопустимости подобных заявлений и подобных выпадов.

Также Захарова предположила, что заявление министра обороны ФРГ говорит о новой школе мысли в Германии, раньше Берлин не позволял себе подобного.

«По-разному можно оценивать, почему такие заявления мы слышим от ряда политических деятелей, в частности, в Германии. Это, возможно, и новая школа мысли, потому что ранее они себе подобных заявлений не позволяли, все-таки бережно хранили память и о Второй мировой войне, и о роли Германии в этих событиях», – сказала она.

Захарова отметила, что ранее в ФРГ не позволяли себе подобных заявлений, потому что лучше понимали, что такое ядерное оружие, храня память о бомбардировках США японских городов Хиросима и Нагасаки.

Ранее в понедельник атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России провоцируют напряженность в Европе. В минувшую субботу министр обороны России Сергей Шойгу обвинил НАТО в стягивании сил к границам России, напомнив главе военного ведомства Германии, чем подобное заканчивается для Германии и Европы.