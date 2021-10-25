«Их просто нет»: Лавров заявил об отсутствии отношений с НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает отношения России и НАТО катастрофическими. По его словам, из просто нет. Об этом он заявил на совместном брифинге с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд в Тромсё, пишет Life.
«Я бы не назвал отношения России и НАТО катастрофическими, ведь для этого должно быть хоть что-то. Однако их просто нет», — сказал Лавров.
По его словам, в НАТО решили, что не хотят быть дружественными по отношению к России - там считают РФ и Китай угрозой альянсу.
При этом Лавров назвал генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга своим другом, отметив, что тот был великолепным премьер-министром Норвегии, пишет РИА Новости.