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Путин в конце недели проведет переговоры с президентом Финляндии

ТАССиещё 2
46 минут назад

Президент РФ Владимир Путин в конце нынешней недели планирует провести переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Анонсирована встреча Путина с президентом Финляндии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда (в Россию - прим. ТАСС), будут в Москве переговоры с господином Ниинистё", - сказал представитель Кремля.

17 сентября Путин и Ниинистё провели телефонный разговор, во время которого обсуждали сотрудничество двух стран, ситуацию в Афганистане и некоторые другие международные вопросы. Тогда, как сообщала пресс-служба Кремля, президенты условились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.

Песков пока не стал подробно говорить о других мероприятиях в рабочем графике Путина на эту неделю, отметив лишь, что на вторник у главы государства планируются рабочие встречи.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ИТАР-ТАСС,
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