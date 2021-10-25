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Путин поручил защитить Россию от последствий кризиса в Европе

Lenta.ruиещё 1
15 минут назад

Президент России Владимир Путин поручил правительству защитить страну от последствий европейского энергетического кризиса. Распоряжение о разработке соответствующих мер обозначено в перечне поручений по итогам совещания с членами кабинета министров, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил защитить Россию от последствий кризиса в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительству Российской Федерации: разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в РФ негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия», — говорится в документе. Правительству необходимо выполнить поручение до 1 ноября.

Во время совещания 20 октября Путин отметил, что энергетический кризис в Европе не только не выгоден России, но и может негативно сказаться на отечественных компаниях, в том числе на «Газпроме». По прогнозам вице-премьера Александра Новака, перспектив улучшения ситуации на газовом рынке Европы сейчас нет. Чиновник также предупредил о возможном росте цен на продукты из-за нехватки удобрений для сельского хозяйства — дефицит энергии и высокие цены на нее вынудили закрыться некоторые заводы.

Путин уже опровергал заявления о выгодности европейского энергокризиса для России. Во время «Российской энергетической недели» президент назвал «полной чушью и бредом» обвинения в том, что Россия использует газ как оружие.

Политика,Александр Новак,Владимир Путин,Газпром,Правительство РФ,
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