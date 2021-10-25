Медведев назвал основные задачи "Единой России"

«И сегодня, когда фракции «Единая Россия» в Государственной Думе нужно принять решение по голосованию за бюджет, поручаю коллегам поддержать этот документ и сделать все для его эффективной реализации. Поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения, помощь регионам, защита и забота о каждом человеке и многое другое - это небольшая часть приоритетов народной программы. И мы добились, сделали все, чтобы найти средства для решения обозначенных в программе задач», - подчеркнул Медведев.