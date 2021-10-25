Медведев назвал основные задачи "Единой России"

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, обращаясь к депутатам партии в преддверии голосования за проект бюджета на 2022-2024 годы отметил, что основными задачами партии являются реализация послания президента и обеспечение выполнения народной программы.
«И сегодня, когда фракции «Единая Россия» в Государственной Думе нужно принять решение по голосованию за бюджет, поручаю коллегам поддержать этот документ и сделать все для его эффективной реализации. Поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения, помощь регионам, защита и забота о каждом человеке и многое другое - это небольшая часть приоритетов народной программы. И мы добились, сделали все, чтобы найти средства для решения обозначенных в программе задач», - подчеркнул Медведев.
Он отметил, что «Единая Россия» готовит поправки по развитию сельских территорий, существенному увеличению средств на строительство региональных дорог, доступности авиасообщения, развитию социальной сферы и другим вопросам.
«По всем этим направлениям пройдет детальное обсуждение на площадке партии, с участием членов Правительства, депутатов, сенаторов и экспертов. Также поручаю депутатам нашей фракции на региональной неделе обсудить бюджет в регионах, с людьми, рассказать о ключевых задачах и направлениях. По итогам мы оформим поправки и дополним ими бюджет», - заключил Дмитрий Медведев.
Напомним, 30 сентября Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. «Единая Россия» работала над ним вместе с Кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии.