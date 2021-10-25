В России начались нерабочие дни

С 25 октября в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской, Самарской областях и Пермском крае начались нерабочие дни, сообщает РБК.

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Согласно указу президента России Владимира Путина, они продлятся до 7 ноября включительно. Ранее эту меру анонсировали местные власти. В этих регионах нерабочие дни не совпадают с федеральными, которые пройдут с 30 октября по 7 ноября. Данную меру решили ввести после предложения вице-премьера Татьяны Голиковой. Ее идею поддержал глава государства.

Согласно документу, в нерабочие дни заработная плата сотрудникам должна быть сохранена. Путин призвал глав регионов при необходимости вводить этот режим с 23 октября. Также нерабочие дни могут продлиться и после 7 ноября.

В этот период времени многие организации за некоторыми исключениями прекратят работу. Будут работать в прежнем режиме медицинские организации, аптеки, продуктовые магазины, органы госвласти и местного самоуправления. Ряд регионов, среди которых Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, ввели частичный локдаун.