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В шести российских регионах начались нерабочие дни

Елена Прошина
18 минут назад

С 25 октября в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской, Самарской областях и Пермском крае начались нерабочие дни, сообщает РБК.

В России начались нерабочие дни
Фото: РамблерРамблер

Согласно указу президента России Владимира Путина, они продлятся до 7 ноября включительно. Ранее эту меру анонсировали местные власти. В этих регионах нерабочие дни не совпадают с федеральными, которые пройдут с 30 октября по 7 ноября. Данную меру решили ввести после предложения вице-премьера Татьяны Голиковой. Ее идею поддержал глава государства.

Согласно документу, в нерабочие дни заработная плата сотрудникам должна быть сохранена. Путин призвал глав регионов при необходимости вводить этот режим с 23 октября. Также нерабочие дни могут продлиться и после 7 ноября.

В этот период времени многие организации за некоторыми исключениями прекратят работу. Будут работать в прежнем режиме медицинские организации, аптеки, продуктовые магазины, органы госвласти и местного самоуправления. Ряд регионов, среди которых Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, ввели частичный локдаун.

ПРи этом заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России могут стабилизироваться к концу года.

Политика,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Роспотребнадзор,
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