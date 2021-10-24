В Крыму резко ответили на новые требования Киева

«Если спикер украинского МИДа решил поднять вот такими пустыми заявлениями свой статус, то это была пропащая идея. Мы сами разберемся в том, что касается внутренней политики, а господин Николенко пусть прибережет свои советы для более внимательных слушателей», – заключил он.