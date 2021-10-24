Украина предъявила России новые требования по Крыму

Представитель МИД Украины Олен Николенко предъявил России новые требования в отношении Крыма и Донбассу. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на интервью изданию РБК-Украина.

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«Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», — заявил Николенко.

Он потребовал от России гарантировать жителям Крыма и Донбасса удовлетворения их базовых потребностей, в том числе защиту от COVID-19 и доступ мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию обоих регионов.

Ранее глава украинского СНБО Алексей Данилов анонсировал открытие центров связи на погранпереходах крымского участка российско-украинской границы, а также в районе линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, они предназначены для прямой коммуникации жителей этих областей с президентом, кабмином и другими органами власти Украины.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина охарактеризовала эту инициативу украинских властей как бессмысленную.