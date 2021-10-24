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Украина предъявила России новые требования по Крыму

Елена Прошина
1 час назад

Представитель МИД Украины Олен Николенко предъявил России новые требования в отношении Крыма и Донбассу. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на интервью изданию РБК-Украина.

Украина предъявила России новые требования по Крыму
Фото: ReutersReuters

«Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», — заявил Николенко.

Он потребовал от России гарантировать жителям Крыма и Донбасса удовлетворения их базовых потребностей, в том числе защиту от COVID-19 и доступ мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию обоих регионов.

Ранее глава украинского СНБО Алексей Данилов анонсировал открытие центров связи на погранпереходах крымского участка российско-украинской границы, а также в районе линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, они предназначены для прямой коммуникации жителей этих областей с президентом, кабмином и другими органами власти Украины.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина охарактеризовала эту инициативу украинских властей как бессмысленную.

По этому поводу Николенко заявил, что российская сторона не имеет права запрещать населению Крыма и Донбасса общаться с властями Украины.

Политика,Алексей Данилов,МИД,ОБСЕ,РБК-Украина,РИА Новости,
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