Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале подвергла жёсткой критике решение Госдепартамента США о причислении россиян к категории «бездомных национальностей». По её словам, американские власти всеми своими действиями превращали рутинную по сути процедуру получения визы для граждан РФ в «настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма».

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К «бездомным национальностям» в Вашингтоне относят государства, в которых у США нет консульского представительства или в которых ситуация в области безопасности не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.

Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального, — подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД, такой подход наносит удар по самым разным сферам деятельности — от туризма и спорта до культуры. Он также разрушает связи между родственниками, которые «образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами. Это удар по людям, которые искренне доверились заверениям западной мысли о свободе передвижения».